Arjantin-Hırvatistan maçı saat kaçta başlıyor? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL maçı ne zaman, hangi kanalda?

Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçlarında heyecan dorukta. Finale sayılı günler kala futbolseverler yarı final maçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Yarı finale kalan 4 takımın maçları bugün oynanacak. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?