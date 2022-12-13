Arjantin-Hırvatistan maçı saat kaçta başlıyor? 2022 FIFA DÜNYA KUPASI YARI FİNAL maçı ne zaman, hangi kanalda?
2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maç heyecanı futbolseverleri sardı. Yarı finale kalan Arjantin, Hırvatistan, Fransa ve Fas takımlarının aralarındaki mücadele finalistleri belirleyecek. 18 Aralık'ta oynanacak olan finale kalacak iki takım merakla beklenirken bir yandan da yarı final maçları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevapları...
Arjantin Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçlarında heyecan dorukta. Finale sayılı günler kala futbolseverler yarı final maçları ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Yarı finale kalan 4 takımın maçları bugün oynanacak. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
ARJANTİN-HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN?
Arajantin ile Hırvatistan arasındaki mücadeleyi 13 Aralık Salı günü İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yönetecek.
HANGİ KANALDA?
TRT1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak izlenebilecek olan maç saat 22.00'de başlayacak. Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncülük maçı 17 Aralık'ta final maçı ise 18 Aralık'ta oynanacak.
Arjantin çeyrek finalde büyük heyecana sahne olan maçta Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda mağlup edip yarı finale adını yazdıran taraf olmuştu.
Hırvatistan ise çeyrek finalde kupanın favorilerinden Brezilya'yı kaleci Livakovic'in üstün performansı sonrası penaltılarla eleyip kupanın dışına itmişti.
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