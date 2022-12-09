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İngiltere ve Fransa Dünya Kupası'nda yarı final için kapışacak

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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İngiltere ve Fransa Dünya Kupası’nda yarı final için kapışacak

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Fransa ve İngiltere yarın final için sahaya çıkacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere-Fransa maçını Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yönetecek. Takımlar Dünya Kupası tarihinde daha önce 2 kez karşı karşıya gelirken, mücadelelerde gülen taraf İngiltere olmuştu.

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetecek.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı. Son 16 turunda Senegal'i 3-0 mağlup etti.

Son Dünya şampiyonu Fransa ise Tunus'a yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. "Horozlar", bu turda Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

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