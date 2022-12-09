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2022 Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 09.12.2022
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2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı

2022 FIFA Dünya Kupası son çeyrek final maçında yarın İngiltere ile Fransa karşı karşıya gelecek.  2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, yarın çeyrek final maçında karşı karşıya gelecek.

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