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Portakallar çeyrek finalde! Dünya Kupası'ndaki büyük heyecanda ABD veda etti

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 03.12.2022 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022
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Portakallar çeyrek finalde! Dünya Kupası’ndaki büyük heyecanda ABD veda etti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hollanda, son 16 turu maçında ABD'yi 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu. "Portakallar", çeyrek finalde Arjantin-Avustralya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu maçında Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda Hollanda ile ABD Uluslararası Khalifa Stadı'nda karşı karşıya geldi. Brezilya Futbol Federasyonundan Wilton Sampaio'nun düdük çaldığı karşılaşmada Hollanda, ABD karşısında sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Memphis Depay, 45+1'inci dakikada Daley Blind ve 81'inci dakikada Denzel Dumfries atarken; ABD'nin tek sayısı 76'ncı dakikada Antalyaspor forması giyen Haji Wright'tan geldi. Hollanda'da Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst 90+3'üncü dakikada Cody Gakpo'nun yerine dahil olurken, ABD'de ise Antalyaspor forması giyen Haji Wright 67'nci dakikada Weston McKennie'nin yerine oyuna girdi ve mücadelede ABD'nin tek golünü atan isim oldu.

Öte yandan Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi, gecenin bir diğer karşılaşması olan Arjantin ile Avustralya maçının galibi olacak.

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake (Dk. 90+3 De Ligt), Dumfries, De Roon (Dk. 46 Bergwijn), De Jong, Blind, Klaassen (Dk. 46 Koopmeiners), Gakpo (Dk. 90+3 Weghorst), Depay (Dk. 83 Simons)

ABD: Turner, Dest (Dk. 75 Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Morris), Musah, Adams, McKennie (Dk. 67 Wright), Ferreira (Dk. 46 Reyna), Pulisic, Weah (Dk. 67 Aaronson)

Goller: Dk. 10 Depay, Dk. 45+1 Blind, Dk. 81 Dumfries (Hollanda), Dk. 76 Haji Wright (ABD)

Sarı kartlar: Dk. 60 Koopmeiners, Dk. 87 De Jong (Hollanda)

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