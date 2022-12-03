Portakallar çeyrek finalde! Dünya Kupası’ndaki büyük heyecanda ABD veda etti

Öte yandan Hollanda'nın çeyrek finaldeki rakibi, gecenin bir diğer karşılaşması olan Arjantin ile Avustralya maçının galibi olacak.

Stat: Uluslararası Halife

Hakemler: Wilton Sampaio, Bruno Boschilia, Bruno Pires (Brezilya)

Hollanda: Noppert, Timber, Van Dijk, Ake (Dk. 90+3 De Ligt), Dumfries, De Roon (Dk. 46 Bergwijn), De Jong, Blind, Klaassen (Dk. 46 Koopmeiners), Gakpo (Dk. 90+3 Weghorst), Depay (Dk. 83 Simons)

ABD: Turner, Dest (Dk. 75 Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (Dk. 90+2 Morris), Musah, Adams, McKennie (Dk. 67 Wright), Ferreira (Dk. 46 Reyna), Pulisic, Weah (Dk. 67 Aaronson)

Goller: Dk. 10 Depay, Dk. 45+1 Blind, Dk. 81 Dumfries (Hollanda), Dk. 76 Haji Wright (ABD)

Sarı kartlar: Dk. 60 Koopmeiners, Dk. 87 De Jong (Hollanda)