Dünya Kupası'na erken veda eden Almanya ile fena dalga geçtiler! Katar'daki spor programında sosyal medyaya damga vuran hareket
Katar, 2022 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında İslam dininin yasakladığı LGBT akımının, reklam ve propaganda çalışmasını yürütmek isteyenlere yasak getirdi. LGBT akımına ilişkin getirilen bu yasağı protesto etmek isteyen Alman milli takımı, Japonya karşılaşmasında elleriyle ağızlarını kapatarak poz verdiler. Kupanın favorileri arasında gösterilen Almanya, grup aşamasında aldığı hüsran edici skorlarla kupaya veda etti. Katar'daki bir spor programında Alman milli takımının elleriyle ağızlarını kapatarak yapılan protestoya gönderme yapan yorumcuların tepkileri, sosyal medyaya damgasını vurdu. Programdaki olay hareket, dünya kupasına damgasına damga vuran olaylardan biri oldu.
Katar'da spor kanalı yorumcuları, Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesini, ağız ve burunlarını kapatıp 'el sallayarak' sundu.
Katar'ın LGBT dayatmasına karşı koyduğu kurallara uymayan Alman sporcular, kol bandı yasağını çiğnemek için, Japonya maçına çıkarken FIFA'yı ve Katar'ı protesto etmiş; elleriyle ağızlarını kapatmışlardı.
ALMANYA'DAN KUPAYA ERKEN VEDA
Grup karşılaşmalarında aldıkları kötü sonuçlarla kupaya veda eden Almanya, Katar'daki spor programında alay konusu oldu.
Spor yorumcuları, kupanın favorileri arasında gösterilen Almanya'nın grup aşamasında elenmesini, bir eliyle ağzını kapatıp diğer eliyle "bye bye" yaparak ti'ye aldı.
O anlar sosyal medyaya damgasını vurdu.
Görüntüler milyonlarca kez paylaşıma girerek, 2022 Dünya Kupası'na damgasını vuran olaylardan biri oldu.
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