İsviçre adını son 16 turuna yazdırdı | Sırbistan: 2 - İsviçre: 3 (MAÇ SONUCU)

35. dakikada Sırbistan, ikinci golü buldu. Mitrovic'in ara pasında Freuler'in uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Vlahovic, önünde kalan meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazında uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

44. dakikada İsviçre skoru 2-2'ye getirdi. Widmer'in sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktada yerden ortasında arka direkte topla buluşan Embolo, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.

Dünya Kupası'nda 24 yıl sonra ilk kez bir maçın ilk yarısında iki takım da en az 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Fransa 1998'de Arjantin ile İngiltere arasında oynanan son 16 turu müsabakasının ilk yarısı 2-2'lik eşitlikle tamamlanmıştı. Normal sürede ve uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca penaltı atışlarına geçilmiş ve rakibine 4-3 üstünlük kuran Arjantin, çeyrek finale yükselmişti.

48. dakikada İsviçre öne geçti. Shaqiri'nin ceza sahası içine havadan pasında Vargas, topuğuyla Freuler'e şık bir pas verdi. Freuler'in penaltı noktası üzerinde bekletmeden çıkardığı şutta top ağlara gitti: 2-3.