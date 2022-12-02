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SON DAKİKA: Gana ile Uruguay CANLI ANLATIM

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
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SON DAKİKA: Gana ile Uruguay CANLI ANLATIM

Son dakika!!! Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda grup maçları bugün tamamlanacak. Kupada H Grubu'nda Gana ile Uruguay karşı karşıya geliyor. Peki, Maç hangi kanalda? Saat kaçta? Maçın hakemi kim? Detaylar ahaber.com.tr'de...

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