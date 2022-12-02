Portekiz’i yenen Güney Kore gruptan çıktı

URUGUAY'IN GALİBİYETİ YETMEDİ



Gecenin bir diğer karşılaşmasında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönettiği karşılaşmayı Uruguay, Gana'yı 2-0'lık skorla geçti. Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 32'nci dakikalarda Giorgian De Arrascaeta kayetti.



Öte yandan Uruguay'da Trabzonspor forması giyen Maximiliano Gomez 80'inci dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın yerine oyuna dahil olurken, Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira mücadelede süre almadı.