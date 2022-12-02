Portekiz'i yenen Güney Kore gruptan çıktı
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaştı. Asya temsilcisi sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve 4 puanla ikinci olarak adını üst tura yazdırdı. Güney Kore'ye tarihi başarıyı getiren golleri Young-Gwon ve Hee-Chan kaydetti. Maç sonunda Uruguay ile aynı puan ve averajda olan Güney Koreli futbolcular gözyaşlarını tutamadı. Uruguay, Gana'ya bir gol daha atamayınca attığı gol sayısının fazlalığı nedeniyle Güney Kore gruptan çıktı.
Education City Stadı'nda Güney Kore ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönettiği karşılaşmada Güney Kore, Portekiz'i 2-1'lik skorla geçti. Güney Kore'ye galibiyeti getiren golleri 27'nci dakikada Kim Younggwon ve 90+1'inci dakikada Hwang Heechan kaydetti.
Portekiz'in golü ise 5'inci dakikada Ricardo Horta'dan geldi. Bu sonucun ardından Portekiz, H grubunu 7 puan ile lider bitirirken Güney Kore ise 4 puanla gruptan 2'nci çıkarak son 16 turuna adını yazdıran takımlar oldu.
URUGUAY'IN GALİBİYETİ YETMEDİ
Gecenin bir diğer karşılaşmasında Gana ile Uruguay karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadı'nda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert yönettiği karşılaşmayı Uruguay, Gana'yı 2-0'lık skorla geçti. Uruguay'a galibiyeti getiren golleri 26 ve 32'nci dakikalarda Giorgian De Arrascaeta kayetti.
Öte yandan Uruguay'da Trabzonspor forması giyen Maximiliano Gomez 80'inci dakikada Giorgian De Arrascaeta'nın yerine oyuna dahil olurken, Galatasaray forması giyen Fernando Muslera ve Lucas Torreira mücadelede süre almadı.
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