Arjantin Messi’nin penaltı kaçırdığı maçta turladı

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda son maçlar oynandı. İlk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek sürprize imza atan Arjantin ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını almıştı.

Güney Amerika temsilcisi, grubun son maçında Polonya ile 974 Stadyumu'nda karşılaşırken mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. İlk yarıda Polonya'ya karşı büyük bir baskı kuran Tangocular bir çok pozisyondan yararlanamadı.

37. dakikada kaleci Szczesny'nin Messi'ye müdahalesine VAR uyarısı sonrası penaltı çalındı. Beyaz noktada topun başına geçen Messi'nin vuruşunda kaleci Szczesny soluna gelen topu kurtararak gole izin vermedi.