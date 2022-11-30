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Canlı | Avustralya - Danimarka Dünya Kupası maçı canlı anlatım izle!

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Canlı | Avustralya - Danimarka Dünya Kupası maçı canlı anlatım izle!

Dünya Kupası'ndaki büyük heyecan tüm hızıyla sürerken Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Kritik karşılaşma Al Janoub Stadyumu'nda oynanıyor. İşte maçın ilk 11'leri... Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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