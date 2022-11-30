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Suudi Arabistan ile Meksika maçı CANLI ANLATIM

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 30.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Suudi Arabistan ile Meksika maçı CANLI ANLATIM

Son dakika… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Suudi Arabistan ile Meksika Lusail Iconic Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

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