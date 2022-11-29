Galler - İngiltere: 0-3 | İngiltere 2022 Dünya Kupası'nda son 16'da
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından İngiltere 7 puan ile lider, ABD ise 5 puan ile gruptan 2’nci çıkarak son 16’ya kalan takımlar oldu.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Galler'i 3-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.
B Grubu'nu 7 puanla lider tamamlayan İngiltere, son 16 turunda A Grubu'nun ikincisi Senegal ile mücadele edecek.
Üç maç sonunda bir puanı bulunan Galler ise 64 yıl sonra katıldığı turnuvaya grup aşamasında veda etti.
Maçta ilk gol pozisyonunu İngiltere yakaladı. 10. dakikada Kane'in ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Rashford'un yaptığı vuruşta açısını çabuk kapatan kaleci Ward, gole izin vermedi.
Daha baskılı oynayan İngiltere, 24. ve 39. dakikalarda Rashford, 45+3. dakikada ise Stones ile Galler kalesini yokladı ancak sonuç alamadı. Galler ise 45+5. dakikada Allen ile bulduğu fırsatı değerlendiremedi ve ilk yarı 0-0 berabere tamamlandı.
İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 2 dakikada 2 gol buldu. 50. dakikada ceza yayının solundan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Rashford, uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.
51. dakikada bu kez sahneye Foden çıktı. Kane'in ceza sahasının sağ tarafında son çizgiye yakın bir noktada yerden yaptığı ortayı arka direkte tamamlayan Foden, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.
İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, iki farklı skorla öne geçtikten sonra son 16 turu maçını düşünerek 57. ve 58. dakikalarda 3 değişiklik birden yaptı. Southgate, takımın önemli isimlerinden Kane, Rice ve Walker'ı oyundan alırken, bu oyuncuların yerine Wilson, Phillips ve Alexander-Arnold'u sahaya sürdü.
Karşılaşmanın en çalışkan isimlerinden Marcus Rashford, 68. dakikada farkı 3'e çıkardı. Phillips'in kendi yarı sahasında uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı sert şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3.
Bu, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda attığı 100. gol olarak kayıtlara geçti.
İngiltere, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.
Mücadeleyi 44 bin 297 taraftarın takip ettiği açıklandı. Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.
GALLER'DE WILLIAMS MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Galli futbolcu Neco Williams, topun sert bir şekilde kafasına isabet etmesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.
Maçın 24. dakikasında Rashford'un sert şutunda Williams, kaleye giden topu kafasıyla engelledi. Topun başına sert bir şekilde çarpmasının ardından yerde kalan 21 yaşındaki savunma oyuncusuna sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti.
Oyuna devam eden Neco Williams, 34. dakikada iyi hissetmeyince kendisini tekrar yere bıraktı. 36. dakikada Williams'ın yerine Roberts oyuna dahil oldu.
Galler'de Williams'ın yanı sıra Ben Davies ile Joe Allen da sakatlıkları gerekçesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Stat: Ahmed Bin Ali
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)
Galler: Ward, Williams (Dk. 36 Roberts), Mepham, Rodon, Davies (Dk. 57 Morrell), Ampadu, Ramsey, Allen (Dk. 81 Colwill), Bale (Dk. 46 Johnson), James (Dk. 77 Wilson), Moore
İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 57 Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (Dk. 65 Trippier), Rice (Dk. 57 Phillips), Henderson, Bellingham, Foden, Rashford (Dk. 75 Grealish), Kane (Dk. 57 Wilson)
Goller: Dk. 50 ve 68 Rashford, Dk. 51 Foden (İngiltere)
Sarı kartlar: Dk. 29 James, Dk. 61 Ramsey (Galler)
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