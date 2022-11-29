Galler - İngiltere: 0-3 | İngiltere 2022 Dünya Kupası’nda son 16’da

İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, iki farklı skorla öne geçtikten sonra son 16 turu maçını düşünerek 57. ve 58. dakikalarda 3 değişiklik birden yaptı. Southgate, takımın önemli isimlerinden Kane, Rice ve Walker'ı oyundan alırken, bu oyuncuların yerine Wilson, Phillips ve Alexander-Arnold'u sahaya sürdü.

Karşılaşmanın en çalışkan isimlerinden Marcus Rashford, 68. dakikada farkı 3'e çıkardı. Phillips'in kendi yarı sahasında uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Rashford, ceza sahasına girdikten sonra çıkardığı sert şutla kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza attı: 0-3.

Bu, İngiltere'nin Dünya Kupası'nda attığı 100. gol olarak kayıtlara geçti.

İngiltere, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı.

Mücadeleyi 44 bin 297 taraftarın takip ettiği açıklandı. Maçı, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da tribünden takip etti.

GALLER'DE WILLIAMS MAÇA DEVAM EDEMEDİ

Galli futbolcu Neco Williams, topun sert bir şekilde kafasına isabet etmesinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi.

Maçın 24. dakikasında Rashford'un sert şutunda Williams, kaleye giden topu kafasıyla engelledi. Topun başına sert bir şekilde çarpmasının ardından yerde kalan 21 yaşındaki savunma oyuncusuna sağlık ekipleri saha içinde müdahale etti.

Oyuna devam eden Neco Williams, 34. dakikada iyi hissetmeyince kendisini tekrar yere bıraktı. 36. dakikada Williams'ın yerine Roberts oyuna dahil oldu.

Galler'de Williams'ın yanı sıra Ben Davies ile Joe Allen da sakatlıkları gerekçesiyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Stat: Ahmed Bin Ali

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Galler: Ward, Williams (Dk. 36 Roberts), Mepham, Rodon, Davies (Dk. 57 Morrell), Ampadu, Ramsey, Allen (Dk. 81 Colwill), Bale (Dk. 46 Johnson), James (Dk. 77 Wilson), Moore

İngiltere: Pickford, Walker (Dk. 57 Alexander-Arnold), Stones, Maguire, Shaw (Dk. 65 Trippier), Rice (Dk. 57 Phillips), Henderson, Bellingham, Foden, Rashford (Dk. 75 Grealish), Kane (Dk. 57 Wilson)

Goller: Dk. 50 ve 68 Rashford, Dk. 51 Foden (İngiltere)

Sarı kartlar: Dk. 29 James, Dk. 61 Ramsey (Galler)