2022 Dünya Kupası: ABD İran'ı yenerek son 16'ya adını yazdırdı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda İran ile ABD karşı karşıya geldi. Maçta 2 tarafın da kıran kırana mücadele ettiği maçın 90 artı 8 dakikalık uzatması ABD'nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. ABD İran'ı yenerek adını son 16'ya yazdırdı.
Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu son maçında İran ile ABD karşı karşıya geldi.
Al Thumama Stadı'nda İspanyol hakem Mateu Lahoz'un yönettiği karşılaşmada ABD, İran'ı 1-0'lık skorla geçti.
ABD'ye galibiyeti getiren golü 38'inci dakikada Christian Pulisic kaydetti.
Bu sonuçla ABD, B grubunu 5 puan ile 2'nci bitirerek son 16'ya yükselen takımlar arasında yerini aldı.
Öte yandan İran'da Kayserispor forması giyen Majid Hosseini 90 dakika süre alırken, Ali Karimi 45'inci dakikada Milad Mohammadi'nin yerine oyuna girdi.
ABD'de ise Antalyaspor formasını terleten Haji Wright 77'nci dakikada Josh Sargent'ın yerine oyuna dahil oldu.
İNGİLTERE VE ABD SON 16 TURUNA ADLARINI YAZDIRDI
2022 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan 3'üncü ve son maçların ardından İngiltere 7 puan ile lider, ABD ise 5 puan ile gruptan 2'nci çıkarak son 16'ya kalan takımlar oldu.
Ahmad Bin Ali Stadı'nda Galler ile İngiltere karşı karşıya geldi.
Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yönettiği karşılaşmayı İngiltere 3-0 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 50 ve 68'inci dakikalarda Marcus Rashford, 52'nci dakikada ise Phil Foden kaydetti. İngiltere bu sonucun ardından grubu 7 puanla lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e-DEVLET EMLAK VERGİSİ BORÇ SORGULAMA EKRANI |Emlak vergisi nasıl ödenir? 2022 ödenmeyen emlak vergisinin cezası ne kadar, kaç TL?
- 2022 Aralık ayı kira artış oranı açıklandı mı? İş yeri, dükkan kira artış oranı ne olur? Aralık ayı enflasyon oranı yüzde kaç?
- Mazot ve gübre desteği Aralık ayı ne zaman ödenecek? 2022 Mazot ve Gübre desteği ödemelerine nereden bakılır? Ücretler hesaba ne zaman geçer?
- 2023 hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura takvimi belli oldu mu? Diyanet 2023 hac fiyatları ne kadar?
- Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Cezayir’i Oktay Kaynarca'nın eski eşini herkes Özgü Namal sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı! İşte Oktay Kaynarca’nın eşi…
- Süresiz sözleşmeli sağlık çalışanları ne zaman kadroya geçecek? Sağlık çalışanına kadro şartları neler?
- KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 KPSS lisans, önlisans tercihleri ne zaman, nasıl yapılır? ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI
- TOKİ SONUÇ ÖĞRENME EKRANI | TOKİ kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? TOKİ ücret iadesi hesaba ne zaman geçer?
- MASTERCHEF'TE ESKİ YARIŞMACILAR YARIŞACAK | MasterChef Türkiye'de bugün hangi yarışmacılar var? İşte, YENİ BÖLÜM TANITIMI!
- Kış lastiği ne zaman takılır? 2022 Kış Lastiği takmama CEZASI NE KADAR? Kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlıyor?
- Genel hayata etkili afet bölgesi NE DEMEK? Ne anlama geliyor? 2022 genel hayata etkili afet bölgeleri nereler?
- Sahte doktor Ayşe Özkiraz kimdir? Ayşe Özkiraz hangi hastanede çalıştı? Sahte doktor nasıl ortaya çıktı? MEĞER ALDATTIĞI SEVGİLİSİ...