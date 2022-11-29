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Senegal Dünya Kupası'nda gruplardan çıktı! Ekvador veda etti... Ekvador 1-2 Senegal (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 29.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Senegal Dünya Kupası’nda gruplardan çıktı! Ekvador veda etti... Ekvador 1-2 Senegal MAÇ SONUCU

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador ile Senegal, A Grubu'ndaki son karşılaşmada karşı karşıya geldi. Senegal, Ekvador'u 2-1'lik skorla geçerek turnuvada bir üst tura yükseldi. Ekvador turnuvadan elendi.

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