Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası, FIFA tarafından 4 senede bir düzenleniyor. 1930 yılından beri düzenlenen turnuvanın ev sahibi ülke bu yıl Katar oldu. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?