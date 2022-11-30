Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?
Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarihinde ilk kez Kuzey Yarım Küre'de kış mevsimine denk gelen turnuvanın final tarihi merak konusu oldu. Heyecanla takip edilen turnuvanın final tarihi de belli oldu. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?
Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dünya Kupası, FIFA tarafından 4 senede bir düzenleniyor. 1930 yılından beri düzenlenen turnuvanın ev sahibi ülke bu yıl Katar oldu. Peki, Dünya Kupası 2022 ne zaman bitiyor? Dünya Kupası final maçı hangi tarihte oynanacak?
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BİTECEK?
2022 Dünya Kupası, Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım'da başladı. Maçlar 2 Aralık'a kadar devam edecek.
Son 16 turu 3-6 Aralık, çeyrek finaller 9-10 Aralık ve yarı final mücadeleleri de 13-14 Aralık'ta oynanacak.
Final karşılaşması ise 18 Aralık'ta yapılacak.
DÜNYA KUPASI FİNALİ NEREDE OYNANACAK?
2022 Katar Dünya Kupası, 18 Aralık'ta Lusail Iconic Stadyumu'nda oynanacak final maçı ile sona erecek.
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