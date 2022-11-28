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Kamerun - Sırbistan maç sonucu: 3-3

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 28.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Kamerun - Sırbistan maç sonucu: 3-3

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu müsabakasında Kamerun ve Sırbistan karşı karşıya geldi. Al Janoub Stadyumu'nda oynanan ve gol düellosuna sahne olan mücadele 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

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