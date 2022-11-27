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Favorilerin maçında kazanan çıkmadı! İspanya ile Almanya yenişemedi! İspanya 1-1 Almanya (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022
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Favorilerin maçında kazanan çıkmadı! İspanya ile Almanya yenişemedi! İspanya 1-1 Almanya MAÇ SONUCU

Dünya Kupası'nda E Grubu müsabakasında İspanya ile Almanya kozlarını paylaştı. Dünya Kupası favorileri arasında gösterilen iki takımın mücadelesinde heyecan fırtınası yaşandı. Dev maçta kazanan çıkmazken, Alvaro Morata ile Niclas Füllkrug'un karşılıklı golleriyle maç tamamlandı. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda İspanya ile Almanya karşı karşıya geldi.

İspanya'nın golü 62. dakikada Morata'dan geldi.Almanlar ise 83. dakikada Füllkrug ile beraberliği buldu. Mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Matadorlar E Grubu'nda puanını 4'e yükseltti.

ALMANLAR UMUDUNU SON MAÇA TAŞIDI

Almanlar ise ilk puanını alarak umudunu son maça taşıdı. İspanya gelecek karşılaşmada Japonya ile oynayacak. Almanya ise Dünya Kupası'ndan elenmesi kesinleşen Kosta Rika ile mücadele edecek.

RUDİGER ATTI AMA SAYILMADI

Maça daha formda olan İspanya hızlı başladı. 7'de Dani Olmo direğe takıldı! Karşılıklı atakların yaşandığı ilk devrede golü Almanya buldu. 40'da Antonio Rüdiger kafayı vurdu, fileleri sarstı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

MORATA İMZAYI ATTI

İkinci devrede de heyecan fırtınası yaşandı, iki takım da eşitliği bozmak için rakip kaleye yüklendi. Bu sefer dengeyi bozan golü İspanya kaydetti. 54'te Ferran Torres'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata, Jordi Alba'nın asistinde ağları havalandırdı.

EŞİTLİK 83'TE GELDİ

Panzerler beraberlik için oyunu rakip sahaya yıktı, aradıkları gol 83'te geldi. 70'te oyuna giren Niclas Füllkrug çok sert vurdu ve kaleci Unai Simon'u avladı, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 1-1.

HER ŞEY SON MAÇA KALDI

Boğalar kazansaydı son 16 biletini alacaktı, o fırsat kaçtı. Panzerler ise umutlarını son maça taşıdı. Grubun son maçında perşembe günü Japonya-İspanya ve Kosta Rika-Almanya maçları oynanacak, her şey o zaman belli olacak!

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