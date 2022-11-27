Favorilerin maçında kazanan çıkmadı! İspanya ile Almanya yenişemedi! İspanya 1-1 Almanya (MAÇ SONUCU)

MORATA İMZAYI ATTI

İkinci devrede de heyecan fırtınası yaşandı, iki takım da eşitliği bozmak için rakip kaleye yüklendi. Bu sefer dengeyi bozan golü İspanya kaydetti. 54'te Ferran Torres'in yerine oyuna dahil olan Alvaro Morata, Jordi Alba'nın asistinde ağları havalandırdı.

EŞİTLİK 83'TE GELDİ

Panzerler beraberlik için oyunu rakip sahaya yıktı, aradıkları gol 83'te geldi. 70'te oyuna giren Niclas Füllkrug çok sert vurdu ve kaleci Unai Simon'u avladı, karşılaşmanın sonucunu belirledi: 1-1.

HER ŞEY SON MAÇA KALDI

Boğalar kazansaydı son 16 biletini alacaktı, o fırsat kaçtı. Panzerler ise umutlarını son maça taşıdı. Grubun son maçında perşembe günü Japonya-İspanya ve Kosta Rika-Almanya maçları oynanacak, her şey o zaman belli olacak!