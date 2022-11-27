02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri Dünya Kupası'nda Belçika'ya Fas sürprizi! Belçika 0-2 Fas (MAÇ SONUCU)

Dünya Kupası'nda Belçika'ya Fas sürprizi! Belçika 0-2 Fas (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
Dünya Kupası’nda Belçika’ya Fas sürprizi! Belçika 0-2 Fas MAÇ SONUCU

Belçika ile Fas 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geldi. Michy Batshuayi ve Mertens'in formasını giydiği Belçika 2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında Fas'a 2-0 mağlup oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA