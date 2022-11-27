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Kanada Dünya Kupası'na veda etti! Hırvatistan 4-1 Kanada (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 27.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Kanada Dünya Kupası’na veda etti! Hırvatistan 4-1 Kanada MAÇ SONUCU

Hırvatistan ile Kanada, 2022 Dünya Kupası F Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-1 kazanan Hırvatistan 3 puanın sahibi oldu. Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri Kramaric (2), Marko Livaja ve Majer kaydetti. Kanada'nın tek golü Alphonso Davies'den geldi.

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