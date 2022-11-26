02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri Polonya bu kez hata yapmadı: Suudi Arabistan'ı 2 golle geçtiler

Polonya bu kez hata yapmadı: Suudi Arabistan'ı 2 golle geçtiler

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 26.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
Polonya bu kez hata yapmadı: Suudi Arabistan’ı 2 golle geçtiler

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA