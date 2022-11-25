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Galler - İran Dünya Kupası maç sonucu: 0-2

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 25.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Galler - İran Dünya Kupası maç sonucu: 0-2

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvada B Grubu mücadelesinde Galler ile İran karşı karşıya geldi. İran, rakibi Galler'i 90+9. dakikada Roozbeh Cheshmi ve 90+10. dakikada Rezaeian'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bu sonucun ardından ilk hafta İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran gruptaki puanını 3 yaptı. Galler ise ABD beraberliğinin ardından 1 puanda kaldı.

Maçta Galler kalecisi Hennessey, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyunu terk etti.

Gruptaki bir diğer maçta ise İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak.

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