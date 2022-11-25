Dünya Kupası'nda muhteşem cuma görüntüsü! Stat çevresinde binlerce insan namaz kıldı
Dünya Kupası'nda B Grubu'ndaki Galler - İran maçı öncesi yüzlerce taraftar Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde cuma namazı kıldı. Namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçiler de yer aldı. Görkemli görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı, kullanıcılardan binlerce beğeni aldı.
Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın B Grubu'nda yer alan Galler ile İran, ikinci maçlarında karşı karşıya geldi. Ahmed bin Ali Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te başladı.
Tarihinde Dünya Kupası'na ikinci kez katılan Galler, gruptaki ilk maçında, son dakikalarda Gareth Bale'in attığı penaltı golüyle ABD ile berabere kalmıştı.
Protestoların damga vurduğu karşılaşmada ise İran, İngiltere'ye 6-2 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapmıştı.
CUMA NAMAZI KILINDI
Galler - İran karşılaşması öncesi Ahmad Bin Ali Stadyumu'nun çevresinde Cuma namazı kılan taraftarlar güzel görüntüer oluşturdu. Çoğunluğunu İranlı futbolseverlerin oluşturduğu namaz kılan grubun arasında ev sahibi Katar ve diğer Müslüman ülkelerden gelen ziyaretçilerde yer aldı.
HRİSTİYAN TARAFTARLAR MÜSLÜMAN OLDU
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası maçlarını izlemeye gelen 6 kişilik Brezilyalı aile ile Meksikalı bir taraftar Müslüman oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, başkent Doha'da bulunan bir caminin önündeki Meksikalı gencin Katarlı bir Müslüman ile İslamiyet'e geçiş hakkında konuştuğu görülüyor. Katarlı adam, Meksikalı gence İslam'a göre sadece Allah'a inanması ve Hz. İsa'nın yanı sıra diğer tüm peygamberleri kabul etmesi gerektiğini söylüyor. Meksikalı gence Müslüman olmak için herhangi bir baskıya maruz kalıp kalmadığını da soran Katarlı Müslüman, "Hayır" cevabını almasının ardından genç adama İngilizce ve Arapça şehadet getirmesi için yardım ediyor. Katarlı adam, Müslüman olan Meksikalı gence Kur'an-ı Kerim'in İngilizce tercümesini de hediye ediyor.
Katar'daki başka bir camide kaydedilen görüntüde ise 6 kişilik Brezilyalı ailenin Katarlı bir Müslümanın yardımıyla İslam'a geçtikleri görülüyor. Anne, baba, 3 kız ve 1 erkek çocuktan oluşan Brezilyalı aile, Katarlı adam ile konuşarak İslamiyet'i hiçbir baskı altında kalmadan kabul ettiklerini belirtirken, anne ve 3 kızının başlarını örtmeleri de dikkat çekiyor. Heyecanlı oldukları belli olan aile, yine Katarlı Müslüman'ın yardımcı olmasıyla Arapça ve İngilizce şehadet getiriyor. Görüntüde ayrıca camide bulunan cemaatin olayı ilgiyle takip ettikleri görülüyor.
Meksika resmi makamları tarafından yapılan açıklamaya göre 2020 yılında ülkedeki Müslüman nüfusun 7 bin 982 olduğu bildiriliyor.
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