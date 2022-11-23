02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri CANLI | Fas-Hırvatistan Dünya Kupası maç sonucu: 0-0

CANLI | Fas-Hırvatistan Dünya Kupası maç sonucu: 0-0

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 23.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
ABONE OL
CANLI | Fas-Hırvatistan Dünya Kupası maç sonucu: 0-0

Fas ile Hırvatístan 2022 Dünya Kupası grup maçında karşı karşıya geliyor. Fernando Rapallini tarafından yönetilen Fas-Hırvatístan maçı, Al Bayt Stadium'nde oynandı. Karşılaşmadan gol sesi çıkmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA