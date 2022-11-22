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Fransa güle oynaya! Fransa 4-1 Avustralya (MAÇ SONUCU)

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 22.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Fransa güle oynaya! Fransa 4-1 Avustralya MAÇ SONUCU

Dünya Kupası heyecanı tam gaz devam ederken sahneye son şampiyon çıktı ve Fransa ile Avustralya kapıştı. Benzema'nın yokluğunda Horozlar; Mbappe, Dembele ve Griezmann gibi yıldızlarla aradığı galibiyeti buldu. İşte detaylar...

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