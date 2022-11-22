Dünya Kupası'ndaki ilk sessiz maç! Danimarka 0-0 Tunus (MAÇ SONUCU-ÖZET)

TEMPO, GOLÜ GETİRMEDİ

İkinci yarıya daha baskılı başlayan Tunus, 51. dakikada ceza alanına hareketlenen Jebali'nin şut çekmek yerine 3 Danimarkalı futbolcunun arasından arkadaşını görmek isteyince skoru değiştiremedi.

Temponun yine yükselmeye başladığı dakikalarda ceza yayı içinden Eriksen'in sert şutunda kaleci Dahmen topu son anda kornere çeldi. 69. dakikada kullanılan kornerden gelen topa arka direkte iyi yükselen Christensen kafayla vurdu. Eski Trabzonsporlu Cornelius'un az farkla dokunamadığı top direkten döndü.

Son bölümde daha etkili taraf olan Danimarka, ataklarından sonuç olamayınca maç başladığı gibi 0-0 sona erdi ve iki takım Dünya Kupası'na birer puanla başladı.

Danimarka'nın kadrosunda yer alan Galatasaraylı Victor Nelsson ile Trabzonsporlu Jens Stryger Larsen, bu mücadelede forma şansı bulamadı.