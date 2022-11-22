Meksika ile Polonya yenişemedi
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya karşı karşıya geldi. Robert Lewandowski'nin penaltı vuruşundan yararlanamadığı mücadele 0-0 sona erdi.
2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Meksika ile Polonya, Stadyum 974'te karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede Polonya, Lewandowski ile penaltıdan yararlanamadı. 54'üncü dakikada Lewandowski, Moreno'nun müdahalesiyle yerde kaldı.
VAR uyarısı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Chris Beath, beyaz noktayı gösterdi. 58'de topun başına geçen Lewandowski'nin şutunu kaleci Ochoa çıkarmayı başardı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve takımlar 1'er puanla sahadan ayrıldı.
Meksika grupta ikinci maçında 26 Kasım'da Arjantin; Polonya ise Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.
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