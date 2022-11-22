Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin'in ilk yarıda 3 golü, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Suudi Arabistan'a 2-1 mağup olan Arjantin'in elenip elenmediği konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Arjantin elendi mi? Dünya Kupası tek maç mı? 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması elemeleri nasıl olacak? İşte cevaplar...

DÜNYA KUPASI TEK MAÇ MI? ARJANTİN ELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Dünya Kupası grup maçları tek maç usulüne göre gerçekleştirilmiyor. Grup aşamasında her takım birbiriyle birer kez karşılaşacak. Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile mücadele edecek.

Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.