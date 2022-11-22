Arjantin elendi mi? Dünya Kupası tek maç mı? 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması elemeleri nasıl olacak?
2022 FIFA Dünya Kupası için geri sayımın başladığı Katar'da sokaklar katılımcı ülkelerin bayraklarıyla donatıldı. 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor. 2022 Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Suudi Arabistan, yıldızlar topluluğu Arjantin’i 2-1 mağlup etti. Messili Arjantin'in Dünya Kupası'na mağlup olması sonrası Arjantin'in elenip elenmediği araştırılmaya başlandı. Peki, Arjantin elendi mi? Dünya Kupası tek maç mı? 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması elemeleri nasıl olacak?
Yüz milyonlarca futbolseverin televizyonlardan canlı takip ettiği 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı sürüyor. Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. Arjantin'in ilk yarıda 3 golü, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. Suudi Arabistan'a 2-1 mağup olan Arjantin'in elenip elenmediği konusunda bazı sorular gündeme geldi. Peki, Arjantin elendi mi? Dünya Kupası tek maç mı? 2022 FIFA Dünya Kupası grup aşaması elemeleri nasıl olacak? İşte cevaplar...
DÜNYA KUPASI TEK MAÇ MI? ARJANTİN ELENDİ Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, Dünya Kupası grup maçları tek maç usulüne göre gerçekleştirilmiyor. Grup aşamasında her takım birbiriyle birer kez karşılaşacak. Dünya Kupası'na kötü bir başlangıç yapan Arjantin, 26 Kasım Cumartesi günü Meksika ile mücadele edecek.
Turnuva, 18 Aralık'ta oynanacak final maçıyla tamamlanacak.
2022 Dünya Kupası C Grubu'nda Arjantin, Lusail Stadyumu'nda Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi. Slavko Vincic'in düdük çaldığı karşılaşmanın henüz başında Arjantin, 10. dakikada Messi'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Baskılı oyununu sürdüren Arjantin'in ilk yarıda bulduğu 3 gol ise ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.
Müsabakanın ikinci yarısına ise adeta Suudi Arabistan'ın golüyle başlandı. Suudiler, 48. dakikada Saleh Al Shehri ile beraberliği yakaladı. Bu dakikalarda rakibi üzerine çok adamla yüklenen Suudi Arabistan, 53'te Salem Al Dawsari ile 2-1'i yakaladı. Bu dakikadan sonra maçın geri kalanında topa sahip olan ve hücumda etkisini hissettiren takım Arjantin'di. Fakat yoğun baskıya rağmen Suudi savunması disiplini elden bırakmadı.
Messili Arjantin, gereken golü bulamayınca Suudi Arabistan, müsabakayı 2-1 kazanarak sürpriz bir galibiyete imza attı.
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