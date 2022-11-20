KATAR EKVADOR MUHTEMEL 11'LER | Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Dünya Kupası ilk maçı hangi kanalda yayımlanacak?
Katar Ekvador maçı muhtemel 11'ler belli olurken 2022 Dünya Kupası heyecanı daha da arttı. Bu akşam ilk maç ile birlikte açılışı yapılacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın ilk maçı ev sahibi Katar ile Ekvador takımları arasında yapılacak. Peki Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda yayımlanacak?
2022 FIFA Dünya Kupası bu akşam oynanacak ilk maçla birlikte resmen başlıyor. Heyecanın dorukta olduğu Dünya Kupası'nda ilk maç Katar ve Ekvador arasında gerçekleşecek. Futbolseverler maç ile ilgili detayalrı merak ediyorlar. Peki Katar-Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta? Katar Ekvador maçı hangi kanalda yayımlanacak? İşte Katar Ekvador maçının muhtemelleri...
KATAR EKVADOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
21 Kasım Pazar günü saat 10:00'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan maçla başlayacak olan turnuva 18 Aralık Pazar sona erecek.
KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Al Bayt Stadı'nda yaşanacak olan Katar - Ekvdor mmücadelesi TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
KATAR'IN İLK DÜNYA KUPASI
Dünya Kupası'nda ilk kez sahne alacak Katar, sürpriz yapmaya çalışacak. Futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 4. kez mücadele edecek Ekvador ise 3 puan almayı hedefleyecek.
A Grubu'nun diğer maçında ise yarın Hollanda ile Senegal kozlarını paylaşacak.
MUHTEMEL 11'LER:
KATAR: Sheeb, Khoukhi, Rawi, Hassan, Miguel, Hatem, Haydos, Boudiaf, Ahmed, Afıf, Ali
EKVADOR: Dominguez, Arboleda, Torres, Hincapie, Estupinan, Preciado, Caicedo, Gruezo, Ibarra, Valencia, Estrada
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