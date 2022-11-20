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Katar ile Ekvador Dünya Kupası açılış maçında karşılaştı: Katar: 0 - Ekvador: 2

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 20.11.2022 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022
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Katar ile Ekvador Dünya Kupası açılış maçında karşılaştı: Katar: 0 - Ekvador: 2

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında Katar ile Ekvador Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynandı. Temposu yüksek geçen maçı Ekvador 2-0 kazandı ve golleri Fenerbahçeli yıldız isim Enner Valencia kaydetti.

2022 Dünya Kupası görkemli bir açılışla başlarken turnuvanın sahibi Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

Heyecanlı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Ekvador oldu. Ekvador adına golleri kaydeden isim ise Fenerbahçe'nin yıldızı Enner Valencia'ydı.

VALENCIA ŞOV YAPTI

Enner Valencia 16. dakikada penaltıdan turnuvanın ilk golünü atmayı başardı. 31. dakikada ise Valencia bir kez daha Ekvador adına ağları sarsan isim oldu.

Bu gollerle beraber Ekvador turnuvanın ilk maçında Katar'ı 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Ayrıca Enner Valencia maçın 77. dakikasında oyuna devam edemedi ve yerini J.Cifuentes'e bıraktı.

Milyonlarca futbolseverin merakla beklediği Dünya Kupası'nın ilk karşılaşmasında Katar ile Ekvador Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'nda oynandı.

Temposu yüksek geçen maçı Ekvador 2-0 kazandı ve golleri Fenerbahçeli yıldız isim Enner Valencia kaydetti.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR | Maç sonucu: Katar: 0 - Ekvador: 2

Mücadelenin 3. dakikasında Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol, VAR incelemesi sonrası iptal edildi.

Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü açılışı yaptı.

Ekvador, 15. dakikada Enner Valencia'nın düşürülmesiyle penaltı kazandı.

Katar 0-1 Ekvador: Dünya Kupası'nın açılış golü Valencia'dan. Gol: 16. dakika Enner Valencia (P)

Katar 0-2 Ekvador: 31. dakika Enner Valencia

Sakatlık geçiren Enner Valencia, 77. dakikada yerini Cifuentes'e bıraktı.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Katar: Al Sheeb; Al-Rawi, Khoukhi, Hassan; Pedro Miguel, Hatem, Boudiaf, Al Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif

Ekvador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estupiñán; Ibarra, Méndez, Moisés Caicedo, Plata; Estrada, Enner Valencia

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2022 Dünya Kupası grupları...

A Grubu: Katar, Ekvador, Senegal, Hollanda

B Grubu: İngiltere, İran, ABD, Galler

C Grubu: Arjantin, Suudi Arabistan, Meksika, Polonya

D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Avustralya

E Grubu: İspanya, Kosta Rika, Almanya, Japonya

F Grubu: Belçika, Kanada, Fas, Hırvatistan

G Grubu: Brezilya, Sırbistan, İsviçre, Kamerun

H Grubu: Portekiz, Gana, Uruguay, Güney Kore

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İLK ŞAMPİYON URUGUAY

İlk Dünya Kupası 1930 yılında Uruguay'da organize edildi. 13 ülkenin katıldığı turnuvada finalde Arjantin'i 4-2'lik skorla mağlup eden Uruguay şampiyonluğa uzandı. Uruguay'ın 1950 yılındaki turnuva ile birlikte toplamda iki şampiyonluğu bulunuyor.

SON ŞAMPİYON FRANSA

2018 Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada karşılaşmalar 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde oynandı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa, 1998 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

EN ÇOK BREZİLYA

Dünya Kupası tarihinin en başarılı ülkesi Brezilya. Sambacılar ilk kez 1958 yılında İsveç'te yapılan turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Brezilya; 1958, 1962, 1970, 1994 ve son olarak 2002 yılı olmak üzere 5 kez şampiyonluğa ulaştı. Brezilya'yı 4 kez ile Almanya takip ediyor. Almanya 1954, 1974, 1990 ve 2014 yıllarında kupayı müzesine götürdü. Dünya Kupası tarihinde Arjantin, Fransa ve Uruguay 2'şer, İngiltere ve İspanya'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

EN ÇOK AVRUPALILAR KAZANDI

Dünya Kupası'nın 92 yıllık tarihinde sadece iki kıta şampiyon çıkardı. Kupayı bugüne dek 5 Avrupa kıtasından, 3 de Güney Amerika kıtasından ülke kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı. Avrupa'dan İtalya, Almanya, İspanya, Fransa ve İngiltere, Güney Amerika'dan da Brezilya, Arjantin ve Uruguay kupayı müzesine götürdü.

8 FARKLI STATTA OYNANACAK

2022 Dünya Kupası 5 farklı şehirde 8 farklı statta oynanacak. Katar'ın yüzölçümü küçük bir ülke olmasından dolayı bir günde tüm maçları izleme fırsatı bulabilecek. Al Bayt Stadı, Lusail Stadı, Al Janoub Stadı, Education City Stadı, Ahmed Bin Ali Stadı, Uluslararası Halife Stadı, Stat 974 ve Al Thumama Stadı, turnuvaya ev sahipliği yapacak. Dünya Kupası'nın açılış karşılaşması Al Bayt Stadı'nda, final ise Lusail Stadı'nda oynanacak.

YARI OTOMATİK OFSAYT TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

Bu Dünya Kupası'nda ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanılacak. Sistem, saniyede 50 kare ile oyuncuları tüm uzuvlarıyla anlık olarak takip edecek. Stadyumlara yerleştirilecek 12 kamerayla futbolculardan alınacak veriler ve topun hareketlerinin sisteme aktarılacak.

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