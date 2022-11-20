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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?
Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası bugün oynanacak olan ilk maçla birlikte başlıyor. Futbolseverler arama motorlarında "2022 Dünya Kupası ne zaman?", "Dünya Kupası maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Dünya kupasına katılan takımlar hangileri? Dünya Kupası ilk maç ne zaman?