Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

2022 Dünya kupası ilk maç ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini alırken bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın detayları araştırılıyor. Dünyanın nefesini tuttuğu dev organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası ilk kez kış ayında yapılacak. Peki Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, kimle kimin arasında?