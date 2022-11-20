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Haberler Galeri Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası bugün oynanacak olan ilk maçla birlikte başlıyor. Futbolseverler arama motorlarında "2022 Dünya Kupası ne zaman?", "Dünya Kupası maçı hangi kanalda?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki Dünya kupasına katılan takımlar hangileri? Dünya Kupası ilk maç ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.11.2022 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2022 10:41
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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

2022 Dünya kupası ilk maç ne zaman sorusunun cevabı gündemdeki yerini alırken bu yıl Katar'ın ev sahipliğinde oynanacak olan 2022 FIFA Dünya Kupası'nın detayları araştırılıyor. Dünyanın nefesini tuttuğu dev organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası ilk kez kış ayında yapılacak. Peki Dünya Kupası ilk maçı ne zaman, kimle kimin arasında?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

Dünyanın nefesini tuttuğu dev organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası ilk kez kış ayında yapılacak. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda çok sayıda yıldız forma giyecek.

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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

DÜNYA KUPASI İLK MAÇ NE ZAMAN?

21 Kasım Pazar günü saat 10:00'da ev sahibi Katar ile Ekvador arasında oynanacak olan maçla başlayacak olan turnuva 18 Aralık Pazar sona erecek.

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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

KATAR - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Katar - Ekvdor maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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Dünya Kupası ilk maç ne zaman? 2022 Dünya Kupası ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak? Dünya kupasına katılan takımlar hangileri?

SON ŞAMPİYON FRANSA

2018 Dünya Kupası, Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlendi. Turnuvada karşılaşmalar 14 Haziran-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında Rusya'nın 11 şehrinde oynandı. Finalde Hırvatistan'ı 4-2'lik skorla mağlup eden Fransa, 1998 yılından sonra tarihinde ikinci kez Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.