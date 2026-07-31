2027 yılı hac kesin kayıt işlemleri başladı: Başvurular e-Devlet üzerinden alınacak

Acenta tercihleri de e-Devlet üzerinden yapılabilecek. (Görsel: AA)
ACENTA TERCİHİ YAPANLARI İLGİLENDİREN DETAY
Diyanet organizasyonunu tercih eden ancak hac kurası sonucunda acenta organizasyonuna yerleştirilen vatandaşların işlemleri de e-Devlet üzerinden yürütülecek. İl müftülüklerinden yönlendirilen ve acenta organizasyonunu tercih eden adaylar ise kayıtlarını ilgili acentalar aracılığıyla tamamlayabilecek.
Başkanlıkla sözleşme imzalayan acentaların listesine ise hac.gov.tr üzerinden ulaşılabilecek.
Hac ücreti peşin veya taksitli olarak ödenebilecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)
HAC ÜCRETİ NASIL ÖDENECEK?
Kesin kayıt sırasında hac ücretinin tamamı yatırılabileceği gibi ödeme iki taksit halinde de yapılabilecek. Buna göre;
- İlk etapta ücretin yüzde 40'ı peşin ödenecek.
- Kalan iki taksit ise ilerleyen süreçte ilan edilecek tarihlerde yatırılabilecek.
Ödemeler;
- T.C. Ziraat Bankası
- Vakıflar Bankası
- Albaraka Türk
- Emlak Katılım Bankası
- Kuveyt Türk Katılım Bankası
- Türkiye Finans Katılım Bankası
- Vakıf Katılım Bankası
- Ziraat Katılım Bankası
şubeleri üzerinden yapılabilecek.
Boş kontenjanlar için ikinci kayıt takvimi açıklandı. (Görsel: A Haber)
BOŞ KALAN KONTENJANLAR İÇİN İKİNCİ SÜREÇ BAŞLAYACAK
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından boş kalan kontenjanlar için yeni bir işlem dönemi başlayacak.
Bu kapsamda boş kontenjanların doldurulması, kura sırası esas alınarak 24 Ağustos-1 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
KAYIT YAPTIRMAYANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Kesin kayıt hakkı elde etmesine rağmen belirlenen süre içerisinde kaydını yaptırmayan adaylara, belgelendirilebilir mücbir sebepler ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün onayı bulunmadığı sürece ek kayıt hakkı verilmeyecek.
Aynı yıl içerisinde kesin kaydını yaptırmayan vatandaşlar ise sonraki yıllarda bu haklarını kullanamayacak.
Pasaportların 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olması gerekiyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)
PASAPORT ŞARTI AÇIKLANDI
Hac yolculuğuna katılacak vatandaşların pasaportlarının geçerlilik süresinin en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar devam etmesi gerekiyor.
Pasaportunu yenileyecek adayların da il veya ilçe nüfus müdürlüklerine başvururken bu tarihi özellikle belirtmeleri isteniyor.
2027 HAC TAKVİMİ
Diyanet tarafından açıklanan takvime göre hac yolculuğu şu tarihlerde gerçekleştirilecek:
Süreç
Tarih
Kesin kayıt
30 Temmuz - 18 Ağustos 2026
Boş kontenjan kayıtları
24 Ağustos - 1 Eylül 2026
Gidişler
17 Nisan - 11 Mayıs 2027
Dönüşler
20 Mayıs - 15 Haziran 2027
5 SORUDA HAC KAYITLARIYLA İLGİLİ MERAK EDİLENLER
2027 HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
Kurada kesin kayıt hakkı kazanan hacı adayları, işlemlerini 18 Ağustos'a kadar e-Devlet'te yer alan "Hac İşlemleri" ekranından tamamlamalı. Kayıtların ardından boş kalan kontenjanlara kura sırasına göre 24 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında yeni adaylar yerleştirilecek.
KONAKLAMA VE HAVALİMANI TERCİHLERİ NEREDEN YAPILACAK?
Normal ve yakın mesafe konaklama seçeneklerini değerlendiren adaylar, oda ve havalimanı tercihlerini e-Devlet üzerinden belirleyebilecek. Diyanet organizasyonuna katılanlar il müftülüklerinden, acente organizasyonunu seçenler ise sözleşmeli acentelerden işlem yapabilecek.
DİYANET'İN YETKİLENDİRDİĞİ HAC ACENTELERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Diyanet İşleri Başkanlığı ile sözleşme imzalayarak hac organizasyonu düzenleme yetkisi alan acentelerin güncel listesine "hac.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.
2027 HAC ÜCRETLERİ NASIL VE NEREYE YATIRILACAK?
Hac bedelinin tamamı kesin kayıt sırasında ödenebilecek. Taksit seçeneğinde ise ücretin yüzde 40'ı peşin, kalan tutar iki taksit halinde yatırılabilecek. Ödemeler T.C. kimlik numarası ve cep telefonu bilgileriyle anlaşmalı banka şubelerinden gerçekleştirilecek.
Ödeme kabul eden bankalar; Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası ve Ziraat Katılım Bankası olarak açıklandı.
HAC HAZIRLIK KURSLARINA KATILMAK ZORUNLU MU?
Kesin kayıt işlemini tamamlayan hacı adaylarının, müftülükler tarafından düzenlenen hazırlık kursları ile kafile başkanlarının gerçekleştireceği tanışma ve bilgilendirme toplantılarına katılması gerekiyor.