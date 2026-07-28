2027 hacı adaylarına kritik pasaport uyarısı! Bu tarihten önce mutlaka kontrol edin

2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için pasaport uyarısı yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, vize işlemlerinde sorun yaşanmaması için pasaportların en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olması gerektiğini açıkladı. Süresi yetersiz olanların vakit kaybetmemesi istendi.

2027 yılı hac organizasyonu kapsamında kesin kayıt hakkı elde eden adaylara önemli bir hatırlatma yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı, hac vizesi işlemlerinin sorunsuz tamamlanabilmesi için pasaport geçerlilik süresinin belirlenen tarihten önce sona ermemesi gerektiğini duyurdu.

Hacı adaylarının pasaportları 20 Kasım 2027'ye kadar geçerli olmalı. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi) VİZE İŞLEMLERİ İÇİN PASAPORT SÜRESİ KRİTİK Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 2027 yılı hac kurasında kesin kayıt hakkı kazanan adayların pasaportlarının en az 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerliliğini koruması gerekiyor. Açıklamada, bu şartın hac vizesi işlemlerinin eksiksiz ve zamanında tamamlanabilmesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.

Diyanet, pasaport işlemlerinin geciktirilmemesini önerdi. (Görsel: A Haber) YENİ PASAPORT ÇIKARACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ? İlk kez pasaport alacak ya da mevcut pasaportunu yenileyecek hacı adaylarının, başvurularını il ve ilçe nüfus müdürlüklerine yaparken pasaportlarının 20 Kasım 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde düzenlenmesini talep etmeleri gerektiği belirtildi. Yetkililer, geçerlilik süresi yetersiz olan pasaportların vize sürecinde gecikmelere veya çeşitli aksaklıklara neden olabileceğine dikkat çekti.