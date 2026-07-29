2027 hac görevlendirmeleri için sağlık personeli başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

Başvuru sürecinde her unvan için farklı şartlar uygulanacak. (Görsel: A Haber) BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Diyanet'in yayımladığı duyuruda her unvan için ayrı şartlar belirlendi. Ancak başvurularda öne çıkan ortak kriterler bulunuyor. Adaylardan genel olarak; Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda veya üniversite hastanelerinde ilgili unvanda görev yapıyor olmaları,

Belirlenen asgari fiili çalışma süresini tamamlamaları,

Daha önce belirtilen hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmaları,

Belirlenen doğum tarihi şartını taşımaları,

Bazı unvanlar için idari hizmetlerde bulunmuyor olmaları,

4924 sayılı Kanun veya 663 sayılı KHK kapsamında görev yapmıyor olmaları gereken kadrolarda bu şartı sağlamaları isteniyor. Branşlara göre çalışma süresi ise 2 yıldan 7 yıla kadar değişiyor. BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Başvuru yapacak adayların 1.250 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ücret, duyuruda belirtilen bankaların şubeleri ile internet bankacılığı üzerinden "Hac Kurum Sağlık Personeli Sınav Ücreti Hesabı"na yatırılabilecek. Başvuru ücretinin 2 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.

Sağlık personeli için test ve mülakat süreci unvana göre değişecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi) SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK? Başvuruları kabul edilen adaylar için unvana göre farklı değerlendirme yöntemleri uygulanacak. Doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler yazılı test ve mülakata alınacak.

Diğer sağlık personeli ise yalnızca test sınavına katılacak. Test sınavı Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın ardından uzman doktorlar ile bazı branşlarda kontenjanın üç katı, pratisyen doktor, diyetisyen ve eczacılarda ise beş katı kadar aday mülakata çağrılacak.

Görevlendirmelerde daha önce hac görevi almayanlara öncelik verilecek. (Görsel: A Haber) MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK? Kontenjanın aşılması halinde adaylar belirlenen öncelik sırasına göre mülakata davet edilecek. Uzman doktorlarda öncelik; Daha önce hac organizasyonunda görev almayanlara,

Üst ihtisas sahibi olanlara,

Girişimsel işlemlerin yoğun yapıldığı merkezlerde çalışanlara,

Arapça ve/veya İngilizce dil belgesine sahip olanlara,

Uzmanlık süresi daha uzun olanlara verilecek. Pratisyen doktor, eczacı ve diyetisyenlerde ise daha önce hac organizasyonunda görev almamış ve görev süresi daha uzun olan adaylar öncelikli değerlendirilecek.