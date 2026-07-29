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2027 hac görevlendirmeleri için sağlık personeli başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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2027 hac görevlendirmeleri için sağlık personeli başvuruları başladı! Kimler başvurabilecek, şartlar neler?

2027 yılı hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli için başvuru süreci devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, farklı branşlarda görev yapan personel için başvuru şartlarını, sınav sürecini ve görevlendirme esaslarını duyurdu.

2027 yılı hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli için başvuru süreci devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre doktor, diş hekimi, eczacı, hemşire ve birçok sağlık çalışanı belirlenen şartları sağlaması halinde elektronik ortamda başvuruda bulunabiliyor. Süreçte başvuru takvimi, sınav aşamaları ve görevlendirme esasları da netleşti.

Başvurular 2 Ağustos 2026 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)Başvurular 2 Ağustos 2026 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak. (Görsel: A Haber Grafik Ekibi)

HAC SAĞLIK PERSONEL BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2027 yılı hac organizasyonunda görev almak isteyen sağlık personeli için başvurular 28 Temmuz 2026 tarihinde başladı. Adaylar başvurularını 2 Ağustos 2026 tarihine kadar hac.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapabilecek.

Posta yoluyla veya elden yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Başvurusunu tamamlayan adayların sistem üzerinden oluşturulan başvuru formunu onaylatarak gerekli belgelerle birlikte belirtilen süre içinde il müftülüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Doktor, hemşire ve eczacılar dahil birçok branşta başvuru kabul ediliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Doktor, hemşire ve eczacılar dahil birçok branşta başvuru kabul ediliyor. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Duyuruya göre farklı sağlık branşlarında görev yapan personel başvuruda bulunabilecek. Başvuru alınacak kadrolar şöyle:

  • Uzman doktor
  • Pratisyen doktor
  • Diş hekimi
  • Eczacı
  • Diyetisyen
  • ATT/Paramedik
  • Diş teknisyeni
  • Eczacı kalfası (eczane teknisyeni)
  • Laborant
  • Ortez-Protez teknisyeni
  • Röntgen teknisyeni
  • Sterilizasyon teknisyeni
  • Tıbbi cihaz tamir teknisyeni
  • Ebe
  • Hemşire
  • Sağlık memuru
  • Hasta bakıcı ve hizmetli

Başvuru sürecinde her unvan için farklı şartlar uygulanacak. (Görsel: A Haber)Başvuru sürecinde her unvan için farklı şartlar uygulanacak. (Görsel: A Haber)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Diyanet'in yayımladığı duyuruda her unvan için ayrı şartlar belirlendi. Ancak başvurularda öne çıkan ortak kriterler bulunuyor. Adaylardan genel olarak;

  • Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda veya üniversite hastanelerinde ilgili unvanda görev yapıyor olmaları,
  • Belirlenen asgari fiili çalışma süresini tamamlamaları,
  • Daha önce belirtilen hac organizasyonlarında görevlendirilmemiş olmaları,
  • Belirlenen doğum tarihi şartını taşımaları,
  • Bazı unvanlar için idari hizmetlerde bulunmuyor olmaları,
  • 4924 sayılı Kanun veya 663 sayılı KHK kapsamında görev yapmıyor olmaları gereken kadrolarda bu şartı sağlamaları

isteniyor. Branşlara göre çalışma süresi ise 2 yıldan 7 yıla kadar değişiyor.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Başvuru yapacak adayların 1.250 TL sınav ücretini yatırması gerekiyor. Ücret, duyuruda belirtilen bankaların şubeleri ile internet bankacılığı üzerinden "Hac Kurum Sağlık Personeli Sınav Ücreti Hesabı"na yatırılabilecek. Başvuru ücretinin 2 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar yatırılması gerekiyor.

Sağlık personeli için test ve mülakat süreci unvana göre değişecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)Sağlık personeli için test ve mülakat süreci unvana göre değişecek. (Görsel: A Haber Foto Arşivi)

SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Başvuruları kabul edilen adaylar için unvana göre farklı değerlendirme yöntemleri uygulanacak.

  • Doktor, diş hekimi, eczacı ve diyetisyenler yazılı test ve mülakata alınacak.
  • Diğer sağlık personeli ise yalnızca test sınavına katılacak.

Test sınavı Ankara'da gerçekleştirilecek. Yazılı sınavın ardından uzman doktorlar ile bazı branşlarda kontenjanın üç katı, pratisyen doktor, diyetisyen ve eczacılarda ise beş katı kadar aday mülakata çağrılacak.

Görevlendirmelerde daha önce hac görevi almayanlara öncelik verilecek. (Görsel: A Haber)Görevlendirmelerde daha önce hac görevi almayanlara öncelik verilecek. (Görsel: A Haber)

MÜLAKATA ÇAĞRILACAK ADAYLAR NASIL BELİRLENECEK?

Kontenjanın aşılması halinde adaylar belirlenen öncelik sırasına göre mülakata davet edilecek. Uzman doktorlarda öncelik;

  • Daha önce hac organizasyonunda görev almayanlara,
  • Üst ihtisas sahibi olanlara,
  • Girişimsel işlemlerin yoğun yapıldığı merkezlerde çalışanlara,
  • Arapça ve/veya İngilizce dil belgesine sahip olanlara,
  • Uzmanlık süresi daha uzun olanlara

verilecek. Pratisyen doktor, eczacı ve diyetisyenlerde ise daha önce hac organizasyonunda görev almamış ve görev süresi daha uzun olan adaylar öncelikli değerlendirilecek.

Branşlara göre fiili çalışma süresi şartı 2 ila 7 yıl arasında değişiyor. (Görsel: AA)Branşlara göre fiili çalışma süresi şartı 2 ila 7 yıl arasında değişiyor. (Görsel: AA)

GÖREVLENDİRME YAPILACAK BRANŞLAR

Diyanet, 2027 hac organizasyonunda görevlendirme yapılacak branşları da açıkladı.

Mülakatla belirlenecek branşlar

  • Acil Tıp
  • Aile Hekimliği Uzmanı
  • Deri ve Zührevi Hastalıkları
  • Enfeksiyon Hastalıkları
  • Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon
  • Göğüs Hastalıkları
  • Göz Hastalıkları
  • İç Hastalıkları
  • Kadın Hastalıkları ve Doğum
  • Kardiyoloji
  • Kulak Burun Boğaz
  • Nöroloji
  • Ortopedi ve Travmatoloji
  • Radyoloji
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
  • Üroloji
  • Pratisyen Doktor
  • Diş Hekimi
  • Diyetisyen
  • Eczacı

Test ve mülakat kapsamındaki diğer kadrolar

  • ATT (Paramedik)
  • Ortez-Protez teknisyeni
  • Diş teknisyeni
  • Röntgen teknisyeni
  • Ebe
  • Hemşire
  • Sterilizasyon teknisyeni
  • Eczane teknisyeni
  • Tıbbi cihaz tamir teknisyeni
  • Laboratuvar teknisyeni
  • Sağlık memuru
  • Hasta bakıcı
  • Hizmetli

DİYANET'TEN SAĞLIK PERSONELİNE UYARI

Diyanet İşleri Başkanlığı, hac organizasyonunda görev almak isteyen adayların planlamalarını buna göre yapmaları gerektiğini belirtti. Duyuruda, görev planlamalarının yaklaşık 60 gün süreceği, bu nedenle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 104. maddesi kapsamında mazeret izni dışında erken dönüş taleplerinin dikkate alınmayacağı ifade edildi.

Ayrıca görevlendirme sürecine ilişkin tüm bilgilendirmelerin SMS ve e-posta yoluyla yapılacağı belirtilirken, iletişim bilgilerinin doğru ve güncel tutulmasının adayların sorumluluğunda olduğu vurgulandı.

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