Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İstanbul’da Ramazan Bayramı hutbesini irat etti

Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldırdığı bayram namazının ardından hutbe irat eden Erbaş, bayramların neşe, sevinç ve mutluluk günleri olduğunu söyledi.

Erbaş, bayramların birlik ve dayanışma ruhunu pekiştiren günler olduğunu belirterek, "Bugün bayramdır. Bayramlar, anne ve babamızdan, akraba ve dostlarımızdan, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizden uzaklaştığımız günler değildir. Bilakis bayramlar, varlık sebebimiz olan anne babamızın varsa ihtiyaçlarını giderme, ellerini öpüp hayır dualarını alma günleridir. Hayatın yükünü birlikte omuzladığımız eşimize tatlı dil ve güler yüzümüzü, göz nuru evlatlarımıza ilgi ve şefkatimizi sunma günleridir." ifadelerini kullandı.

Hazreti Muhammed'in "Ey insanlar! Selamı aranızda yayın, yemek yedirin, akrabalık bağlarınızı gözetin, insanlar uyurken namaz kılın ki selametle cennete giresiniz" hadis-i şerifini anımsatan Erbaş, bayramların akraba ve komşuları ziyaret edip hatırlarının sorulduğu huzur ve mutluluk günleri olduğunu dile getirdi.

Erbaş, bayramların ihtiyaç sahiplerini gözetme ve dayanışma fırsatı da sunduğuna değinerek, "Muhtaçların, hasta ve yaşlıların kapısını çaldığımız, yetim ve öksüzlerin başlarını okşadığımız, ihtiyaçlarını giderdiğimiz, bayramın coşkusunu onların da yüreklerinde yaşattığımız yardımlaşma ve paylaşma günleridir. Aziz şehitlerimizin, ahirete göç eden kahraman gazilerimizin ve ebediyete intikal eden geçmişlerimizin kabirlerini ziyaret ettiğimiz, onları hayırla yad ettiğimiz rahmet ve dua günleridir." diye konuştu.

Bayramların dargınlıkları sona erdirme, birlik ve beraberliği güçlendirme vesilesi olduğunu söyleyen Erbaş, "Cenabıhakk'ın, 'Allah'a ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz, gücünüz elden gider' emrine uyarak, birbirimize tutunduğumuz, birbirimizin hak ve hukukunu gözettiğimiz kardeşlik günüdür." diyerek, bayramın toplumsal dayanışma ve birlik açısından önemine vurgu yaptı.

Erbaş, bayramın huzur ve sevincini yaşarken Gazze'deki kardeşlerin bayram coşkusundan mahrum olduğunu vurgulayarak, "Bu mübarek bayram sabahının sevinç ve huzuru yüreklerimizi doldururken, maalesef Gazze'de kardeşlerimiz bayramın neşe ve coşkusundan çok uzaklar. Zalim siyonistler kadın-erkek, çocuk-yaşlı demeden masum insanları katletmeye devam ediyor. Kardeşlerimize hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyorlar. Onların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılamalarına, bir lokma ekmeğe, bir yudum suya ulaşmalarına engel oluyorlar." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE İNSANLIK ÖLÜYOR"

Zulmün sonsuz olmayacağını belirten Erbaş, "Şu husus asla unutulmamalıdır ki, zulüm ebedi değildir. Zalimler mutlaka mağlup olacaklardır. Kardeşlerimizin sevinç, huzur ve güven içinde bayram yapacağı günler gelecektir." şeklinde konuştu.

Erbaş, Müslümanlara birlik olma, insanlığa da Gazze'deki zulme karşı durma çağrısında bulunarak, "Gazze'de bir toplum yok ediliyor. Güçlerimizi birleştirip zalimlerin zulmüne son vermek için daha ne kadar bekleyeceğiz. Gazze'de insanlık ölüyor. İnsanlığımızı kurtarmak için daha ne kadar çocuğun, kadının, masumun katledilmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Bayram sabahında yapılan duaların Gazze'deki zulmün son bulmasına vesile olması temennisinde bulunan Erbaş, "Başta aziz milletimiz olmak üzere bütün İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." dedi.