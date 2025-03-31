Kerkük’te Ramazan Bayramı namazı kılındı

Ülkenin barış ve huzuru için dua eden vatandaşlar namazdan sonra bayramlaştı. Kerkük kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi imam hatibi Adil Mahmud, tüm İslam aleminin ramazan bayramını kutlayarak, tüm Müslüman ülkelerinin barış ve huzur içinde yaşamasının en büyük temennileri olduğunu söyledi. Avcı Camisi'nde bayram namazını kılan vatandaşlar da tüm dünyanın bir an önce terör ve terör örgütlerinden kurtulması ve insanların artık rahat bir nefes alması için dua etti. Namazın ardından vatandaşlar cami avlusu ve çıkışında birbirleriyle tokalaşarak bayramlaştı.