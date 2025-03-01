01 Mart 2025, Cumartesi
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Din görevlilerine 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu sunum yapıldı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 01.03.2025 11:46
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Din görevlilerine ’Bağımlılıkla Mücadele’ konulu sunum yapıldı

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek ve din görevlilerine yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu sunum yapıldı.

Bilecik'te Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi çerçevesinde ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) yetkilileri tarafından din görevlilerine yönelik 'Bağımlılıkla Mücadele' konulu seminer düzenlendi.

Gerçekleşen seminerde katılımcılara 'Narko Rehber' eğitim faaliyeti gerçekleştirilirken, 'Uyuma' uygulaması, "Narkotik Vaka Analiz Sistemi" (Narvas) projesi ve https://narkotikpolisianne.com web sitesi hakkında bilgi verildi.
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