Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne asılan mahyanın bakımı yapıldı

On bir ayın sultanı ramazan ayının yüzyıllardır süregelen geleneği mahyalar, İstanbul'daki camilere asıldı.Bu kapsamda Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin minarelerinin arasına asılan "La ilahe illallah" yazılı mahyanın bakımını gerçekleştiren Vakıflar Genel Müdürlüğü ekipleri, yanmayan ampulleri yeniledi.Çalışma hakkında, AA muhabirine açıklama yapan mahya ustası Kahraman Yıldız, 2-3 saatlik bir çalışmayla bozuk ampulleri yenilediklerini, kentteki bütün camilerin mahyalarının yandığını söyledi.Yıldız, 50 senelik usta olduğunu belirterek, "Son mahya ustası olmak istemiyorum ve 450 senelik ata yadigarı bu meslek yürüsün. Biz devraldık bu bayrağı, birilerine vermeyi istiyorum. İnşallah devam eder. Bu şu anki klasik orijinal bir mahyadır. Yapımı biraz zordur ama güzeldir." diye konuştu.Mahya bakımında iş güvenliğinin önemini anlatan Yıldız, "Mahya ışıkları da önemli. O günkü şartlarda zeytinyağı yakarak kandil yapmışlar. Şu anda biz elektrikle yapıyoruz ama atalarımızın yapmış olduğu klasik mahyanın aynısını yapmaya çalışıyoruz." dedi.