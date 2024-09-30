30 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Hollandalı genç kız Müslüman oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.09.2024 12:27
ABONE OL
Hollandalı genç kız Müslüman oldu

Hollanda vatandaşı Chantal Rina Stephanie Ter (19) Aydın İl Müftülüğü'nde düzenlenen 'ihtida merasimi' ile Müslüman oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör