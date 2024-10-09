İskoçya vatandaşı Bodrum’da iman etti

Morgan'ın eşi İsmail Kocaoğlu ile başvurusu üzerine, İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı. Müftü İbrahim Kapancı, kelimei şehadet getiren Morgan'a, İslamiyet hakkında bilgi verdi. Müftü Kapancı, İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN