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İskoçya vatandaşı Bodrum'da iman etti

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.10.2024 16:52
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İskoçya vatandaşı Bodrum’da iman etti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan, Müslüman oldu. Müftü Kapancı, İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

Morgan'ın eşi İsmail Kocaoğlu ile başvurusu üzerine, İlçe Müftülüğünde ihtida töreni yapıldı. Müftü İbrahim Kapancı, kelimei şehadet getiren Morgan'a, İslamiyet hakkında bilgi verdi. Müftü Kapancı, İskoçya vatandaşı Joannah Laura Morgan'a "İhtida Belgesi" ile birlikte Kur'an-ı Kerim meali ve çeşitli kitaplar hediye etti.

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