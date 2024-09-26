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Salavat nedir, nasıl getirilir? Faziletleri nelerdir?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 11:53
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Salavat nedir, nasıl getirilir? Faziletleri nelerdir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s.) yapılan dua ve selam anlamına gelir. Salavatlar, “salât” ve “selam” kelimelerinden oluşur. Allah’ın rahmet ve selamının Peygamberimiz üzerine olmasını dileyen dualardır. Bu dualar, Peygamberimize olan sevgi ve saygının bir göstergesi olarak sıkça okunur.

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