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27 Eylül Cuma hutbesi konusu! Diyanet cuma hutbesi PDF metni…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.09.2024 15:17
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27 Eylül Cuma hutbesi konusu! Diyanet cuma hutbesi PDF metni…

Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Eylül Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayımladı. İslam dünyasında, cuma namazı önemli bir ibadet olarak görülürken hutbeler de bu ibadetin anlamını derinleştiriyor.

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