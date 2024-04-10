RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 KONUSU| Diyanet bayram hutbesi konusunu ve metninin yayınladı: ’Ramazan Bayramı: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Günleri’

Değerli Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz, "Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Bölünüp parçalanmayın…" buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), "Müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir." buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip, karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur.

Tekbirlerle, salât-u selamlarla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur.