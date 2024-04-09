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3 gün sürecek Ramazan Bayramı başlıyor

Mehmet Zeyrek ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.04.2024
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3 gün sürecek Ramazan Bayramı başlıyor

Müslümanlar için büyük öneme sahip Ramazan Bayramı, yarın (10 Nisan Çarşamba) başlayacak. Bayram namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'de kılınacak.

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