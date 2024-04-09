Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Bayram Namazı Niyeti Nasıl Edilir? İşte Adım Adım Bayram Namazı Rehberi

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın heyecanını sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar bayram gününü yakınları, akrabaları ve aile büyükleri ile geçirmek için hazırlıklara başladı. Hatta kimi vatandaşlar bugünü kutlamak için memleket ziyaretlerine başladı. Sabah kılınacak namaz ile başlayacak olan bayram öncesi vatandaşlar bayram namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Zira bilindiği üzere bayram namazı diğer vakit ve nafile namazlara nazaran farklı kılınıyor. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? İşte namazın kılınış şekli…