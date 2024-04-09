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Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Bayram Namazı Niyeti Nasıl Edilir? İşte Adım Adım Bayram Namazı Rehberi

Giriş Tarihi: 09.04.2024
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Bayram Namazı Nasıl Kılınır? Bayram Namazı Niyeti Nasıl Edilir? İşte Adım Adım Bayram Namazı Rehberi

Ramazan Bayramı'nın ilk günü Çarşamba günü başlayacak. Bayramı sevdikleriyle geçirmek isteyen vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. Sabah namazının ardından kılınacak bayram namazı, diğer namazlardan farklı olarak kılınıyor. Peki bayram namazı nasıl kılınır?

Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak. Bayramın heyecanını sevincini yaşamak isteyen vatandaşlar bayram gününü yakınları, akrabaları ve aile büyükleri ile geçirmek için hazırlıklara başladı. Hatta kimi vatandaşlar bugünü kutlamak için memleket ziyaretlerine başladı. Sabah kılınacak namaz ile başlayacak olan bayram öncesi vatandaşlar bayram namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladı. Zira bilindiği üzere bayram namazı diğer vakit ve nafile namazlara nazaran farklı kılınıyor. Peki Bayram namazı nasıl kılınır? İşte namazın kılınış şekli…

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan Bayramı Namazı için: "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir. Namaz iki rekat olup imama uyularak cemaat ile kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

1. REKAT

- İmam sesli, cemaat ise gizlice "Allahu ekber!" diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

- Gizlice Sübhaneke okunur.

- Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

- İmam Allahu ekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

- İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

- İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

- İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

- Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

- İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa "sübhâne rabbiye'l-azîm" denir.

- "Semiallahü limen hamideh" diyerek ruküdan kalkılır.

- Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa "sübhâne rabbiye'l-â'lâ" denir.

- İkinci rekata kalkılır.

2. REKAT

- İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

- Cemaat ise sessizce imamı dinler.

- Rükûya gitmeden önce imamın Allahu ekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

- Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

- 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

- Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

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