Ramazan’a Veda: Son Teravih Ne Zaman? Arefe Günü Teravih Namazı Kılınacak Mı?

Tüm Müslüman alemi Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini yerine getirdi. Bu ayın fazileti ve bereketinden faydalanan Müminler son orucu 9 Nisan Salı tutacak ve akşam açtıkları iftarla birlikte sona erecek. Bildiğiz üzere il sahura kalkmadan önce yatısı namazı ile birlikte teravih namazı kılınmaya başladı. Şimdi ise oruçlu geçecek Arefe gününün akşamında teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. İşte son teravih namazının kılınacağı tarih…