Ramazan Bayramı'nda teşrik tekbiri getirilir mi? Teşrik tekbiri nedir? 2024 Diyanet açıkladı
Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, teşrik tekbiri ile ilgili sorular da artmaya başladı. Kurban Bayramı’nda son günün ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbirinin Ramazan Bayramı’nda da getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. İşte sorunun cevabı…
Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte teşrik tekbiri Müminlerin en çok merak ettiği konular arasında yerini aldı. Peygamber Efendimiz (s.a.s.) dayanan ve arefe gününden bayramın son gününe kadar süren özel bir ibadet bilinen teşrik tekbiri normalde Kurban Bayramı'nda getiriliyor. 10 Nisan 2024 Çarşamba günü Ramazan Bayramı'na girecek olan Müslümanlar Ramazan Bayramı'nda da teşrik tekbiri getirmek gerekiyor mu? sorusunu araştırmaya başladı. İşte merak edilen sorunun cevabı…
RAMAZAN BAYRAMI'NDA TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?
Teşrik tekbirleri Kurban bayramında getirilir, Ramazan bayramında getirilmesinde de herhangi bir sakınca olmadığı belirtiliyor.
TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Diyanet kaynaklarına göre, bu tekbirler, farz namazlardan sonra getirilir ve bayramın son günü ikindi namazına kadar devam eder.
TEŞRİK TEKBİRİ'NİN HÜKMÜ NEDİR?
Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).
Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü'l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).
TEŞRİK TEKBİRİ NASIL GETİRİLİR?
Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı'nın son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.
Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri "Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd" şeklindedir.
Bazı kaynaklarda bu lafızlar Hz. İbrâhim'e nisbet edilmiştir (İbn Âbidîn, II, 178-180; ayrıca bk. es-Sâffât 37/100-110). Mâlik ve Şâfiî teşrîk tekbirlerinin üç defa "Allāhüekber" denilerek yerine getirileceğini söylerken sonraki dönem Şâfiî ve Mâlikî fakihleri diğer mezheplerce belirlenen tekbir ibaresinin okunmasını da uygun görmüştür.
Şâfiîler ayrıca buna, "Lâ ilâhe illallāhü vallahü ekber Allāhüekber ve lillâhi'l-hamd; Allāhüekber kebîren ve'l-hamdü lillâhi kesîren ve sübhânellāhi bükraten ve asîlâ" lafızlarının eklenmesinin uygun olacağını, ardından, "Lâ ilâhe illallāhü ve lâ na'büdü illâ iyyâhü muhlisîne lehü'd-dîne ve lev kerihe'l-kâfirûn; Lâ ilâhe illallāhü vahdeh sadaka va'deh ve nasara abdeh ve hezeme'l-ahzâbe vahdeh; Lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber" ibarelerinin katılmasının müstehap olduğunu söylemişlerdir (Şirbînî, I, 315).
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