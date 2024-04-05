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Emine Erdoğan'dan Kadir Gecesi mesajı!

İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Emine Erdoğan’dan Kadir Gecesi mesajı!

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kadir Gecesi'nin feyzi ve bereketinin insanlığa şifa olması temennisinde bulundu.

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