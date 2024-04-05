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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı!

Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 05.04.2024
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Kadir Gecesi mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, "Dünyanın geçici heveslerinden ve sonu gelmez emellerinden arınarak bu geceyi Kur'an'ın rehberliğinde yeniden dirilişimize milat kılmalıyız." ifadesini kullandı.

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