Dolu dolu bir Kadir Gecesi geçirmek ve faziletlerinde yararlanmak için yapmanız gereken ibadetler, tesbihatlar ve zikirler…
Mübarek Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bin aydan hayırlı olduğu ifade edilen bu müstesna gecede sema kapıları ardına kadar açılacak ve af dileyenlere sonsuz bir rahmet kapısı aralanacak. İşte, Kadir Gecesi yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihatlar ve zikirler...
Mübarek Ramazan'ın 27. gecesi olan Kadir Gecesi, bu yıl 5 Nisan Cuma günü idrak edilecek. Bu gecenin fazileti ve önemi o kadar büyüktür ki, bin aydan hayırlı olduğu ifade edilmektedir. Bu müstesna gecede sema kapıları ardına kadar açılır, af ve mağfiret dileyenlere sonsuz bir rahmet kapısı aralanır.
Kadir Gecesi'ni en anlamlı şekilde geçirmek için yapılabilecek birçok ibadet türü mevcuttur. Kur'an okumak, dua etmek, namaz kılmak, tesbih çekmek ve zikir yapmak bu ibadetlerden sadece birkaçıdır. Özellikle Kadir Gecesi'ne mahsus dualar okumak ve Tövbe namazı kılmak oldukça önemlidir. Peki Kadir Gecesi hangi ibadetler, zikirler ve teşbihler çekilir? İşte detaylar…
KADİR GECESİ YAPILABİLECEK İBADETLER NELER?
Kadir Gecesi, Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha olarak nitelendirilmiştir. Müslüman âlemi için çok mühim bir yere sahip olan Kadir Gecesi'nde yapılması gerekenler şöyle;
Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim'in bol bol okunması gerekir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) bu gece indirilmeye başlayan Kur'an-ı hem okumak hem de anlamak gerekir.
Anne ve babalarımızın bu gece mutlaka duasını almamız gerekir. Eğer vefat etmişler ise dualar okunur.
Helallik alınır. Dargınlıklar, küskünlükler bu gece vesilesi ile son bulmalıdır.
Tövbe kapılarının sonuna kadar açılacağı Kadir Gecesi'nde bol bol tövbe edilmesi gerekir.
Kötü alışkanlıklardan uzak durulmalıdır. Kadir Gecesi vesilesiyle kötü alışkanlıklardan vazgeçilmelidir.
Kadir Gecesi'ni ihya edebilmek için Ramazan ayında ve özellikle de son on gününde teravih namazlarını kılmaya, imkanımız varsa itikafa girmeye çalışmalıyız.
Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi hesaba çekmeli, Kur'an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız. Ayrıca bu gecelerde Hz. Muhammed bol bol 'Allah'ım, sen affedicisin, affı seversin, beni affet' şeklinde dua etmeyi bize tavsiye etmiştir.
KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ
Binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirerek, Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden en iyi şekilde istifade edecek. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirler, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılan ibadetler arasında yer alır. Her Müslüman, kendi manevi ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre bu gecede ibadetlerini artırabilir ve Allah'a yakınlaşmaya gayret edebilir.
Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."
Esma-ül Hüsna Zikri: Kadir Gecesi'nde Allah'ın güzel isimlerini zikretmek de sıkça tercih edilen bir ibadettir. "Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Gaffar" gibi Allah'ın isimlerini zikrederek manevi bir huzur elde etmeye çalışabilirsiniz.
Dua Zikirleri: Kadir Gecesi'nde Allah'a dua etmek de önemli bir ibadettir. "Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar" gibi dualarla Allah'a yakarışta bulunabilir ve dilediğiniz dileklerde bulunabilirsiniz.
Kur'an-ı Kerim Okuma: Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim okumak da önemli bir ibadettir. Kur'an-ı Kerim'i hatim etmek, sureler okumak ve anlamını anlamak suretiyle ibadetlerinizi artırabilirsiniz.
Salavat Getirme: Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e salavat getirmek de Kadir Gecesi'nde yapılan zikirlerdendir. "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" şeklinde salavat getirerek Allah'ın rahmetini ve bereketini talep edebilirsiniz.
İstiğfar Zikirleri: Kadir Gecesi'nde günahlarımızdan tövbe etmek için istiğfar zikirleri yapabiliriz. "Estağfirullah el azim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etûbu ileyh tevbete abdin"
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