Dolu dolu bir Kadir Gecesi geçirmek ve faziletlerinde yararlanmak için yapmanız gereken ibadetler, tesbihatlar ve zikirler…

KADİR GECESİ ZİKİRLERİ VE TESBİHLERİ

Binlerce Müslüman Kadir Gecesi'ni ibadetlerle geçirerek, Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden en iyi şekilde istifade edecek. Kadir Gecesi tesbihleri ve zikirler, bin aydan daha hayırlı olan bu gecede yapılan ibadetler arasında yer alır. Her Müslüman, kendi manevi ihtiyaçlarına ve kapasitesine göre bu gecede ibadetlerini artırabilir ve Allah'a yakınlaşmaya gayret edebilir.

Tesbih-i Tercih: "Subhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber" şeklinde çekilen bu tesbih, Kadir Gecesi'nde sıkça tercih edilen bir zikirdir. Anlamı ise şu şekildedir: "Allah'ı tenzih ederim, Hamd Allah'a mahsustur, O'ndan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür."