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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Pakistan'a Ramazan yardımı

DİN
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Türkiye Diyanet Vakfı’ndan Pakistan’a Ramazan yardımı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayında Pakistan'daki ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve bayramlık kıyafet yardımı yapacak. Yerel kurumların işbirliğinde 9 bin 400 gıda kolisi dağıtacak ekipler, 2 bin 500 çocuğa bayramlık kıyafet hediye edecek.

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